Bakan Göktaş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

06.02.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, 6 Şubat günü sadece deprem bölgesinin değil, bütün Türkiye'nin aynı acıyla sarsıldığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından depremin yaşandığı şehirlere kardeşlik köprüsü kurulduğunu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu belirten Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz sosyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen her bir kardeşimizin yardımına koştuk, 81 ilde seferber edilen ekiplerimiz aracılığıyla 5,1 milyon kişiye psiko-sosyal destek hizmeti sağladık. Bakanlık olarak acil ihtiyaçların karşılanması için 1,85 milyar lira kaynak aktardık. Sosyal yardım ve danışmanlık hizmetlerimizle çocuklarımızı koruyan, engelli bireyleri destekleyen, aileyi güçlendiren çalışmalarımızı kesintisiz ulaştırdık."

Bakan Göktaş, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla tek bir gece bile durmadan sahada çalıştıklarını bildirdi.

O süreçte devlet millet omuz omuza verdiğini, bir ve beraber olduğunun altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Önce can güvenliğini sağladık sonra geçici barınmayı kurduk, ardından kalıcı konutlardan altyapıya kadar yeniden inşanın taşlarını tek tek yerine koyduk. Bu bölgeyi kalıcı projelerle, sağlam yapılarla, güçlü sosyal hizmet altyapısıyla yeniden ayağa kaldırdık. 455 binden fazla yuvanın anahtarları vatandaşlarımıza 3 yıl içerisinde teslim edildi, bunu sizler hak ediyorsunuz. Deprem bölgesi adeta küllerinden yeniden doğdu. En zor günlerinde bile geri durmayan bir dayanışmayla Türkiye'min gücüne bak sözünü hak ediyor."

"Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur"

Göktaş, bugün yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirerek, yeniden ayağa kalkma gücünü hep birlikte teyit ettiklerini dile getirdi.

Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinin bulunduğuna dikkati çeken Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden kurmak, sadece duvarları yükseltmek değil, aileyi ayakta tutmak, çocuğun güvenini sağlamak, yaşlılığın elini bırakmamak, engelli kardeşimizin hayatla bağını güçlendirmek, yeniden direnişin en temel parçasıdır. Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur. Bu topraklar acıyı paylaştığı için ayağa kalktı, geleceği birlikte kurduğu için güçlenecek, bugün açılışını yaptığımız her yatırım, bu idealimizi somutlaştıran eserdir."

Göktaş, Osmaniye'nin her mahallesine, her sokağına kazandırılan hizmetlerin devletin iradesinin, milletin dirayetinin karşılık bulmuş hali olduğunu dile getirdi.

Her zaman vatandaşın yanında olacaklarının sözünü veren Göktaş, şöyle konuştu:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşuyla kenetlenen Cumhur İttifakı'mız Osmaniye'deki dayanışmayı Türkiye'nin ortak istikametine dönüştüren güçlü birlikteliktir. Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her daim sizlerin yanında olacağız."

Göktaş, Osmaniye'ye çok sayıda eser kazandırıldığını, bunların yanında huzurevini yeniden açmanın mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:48:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.