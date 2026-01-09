Bakan Göktaş, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Bakan Göktaş, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Göktaş, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin açılışında konuştu Açıklaması
09.01.2026 18:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Büyüklerimize sunduğumuz her hizmet, aslında çocuklarımıza bırakacağımız merhametli ve güçlü bir toplum mirasının en somut göstergesidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Büyüklerimize sunduğumuz her hizmet, aslında çocuklarımıza bırakacağımız merhametli ve güçlü bir toplum mirasının en somut göstergesidir." dedi.

Bakan Göktaş, Nevşehir kent merkezinde yapımı tamamlanan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kente yaşlıların ihtiyaçlarına cevap veren, sosyal hayata katılımını güçlendiren, 105 kişilik kapasiteye sahip yeni bir merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugünün dünyasında güçlü ülkelerin büyüme göstergelerinin hayatın her evresinde vatandaşına sunduğu hizmetlerle ölçüldüğünü vurgulayan Göktaş, "İşte bu yüzden sosyal devlet, artık bir kamu hizmeti olmanın ötesinde bir medeniyet tercihi, bir gelecek vizyonudur. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan bu vizyonu, aileyi, dayanışmayı ve sosyal destek yapısını güçlendiren politikalarla her geçen gün daha da büyütüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile 81 ilde kendi evlerinde yaşayan yaşlılara gündelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet sunulduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de 471 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 745 yaşlı vatandaşın yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandığını dile getirdi.

Bakanlık olarak daha güvenli, konforlu ve donanımlı yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde yaşlılık, hürmetin, duanın ve tecrübenin baş köşede olduğu bir vakittir. Büyüklerimize sunduğumuz her hizmet, aslında çocuklarımıza bırakacağımız merhametli ve güçlü bir toplum mirasının en somut göstergesidir. Bu anlamda bugün açılışını yaptığımız merkezimiz, vefa duygusu ile sosyal devlet sorumluluğunun birleştiği, büyüklerimizin kendini güvende, değerli ve yalnız hissetmeyeceği bir yaşam alanıdır."

Bakan Göktaş ile beraberindeki Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, protokol üyeleri ve huzurevi sakinleri, yapılan duanın ardından kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.

Daha sonra merkezdeki atölyeleri gezen Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA

