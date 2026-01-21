Bakan Göktaş, Siber Güvenlik ile Toplandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Sayın Ümit Önal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik çalışmalarımızı ve bu kapsamda geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Evlatlarımız için daha güvenli, kontrollü ve bilinçli bir dijital dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.