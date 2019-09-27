Bakan gül: dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız (3)
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ŞEHİT CAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında, seken kurşunla hayatını kaybeden katip Musa Can'ın Eskiizmir semtindeki evine giderek, ailesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
ŞEHİT CAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında, seken kurşunla hayatını kaybeden katip Musa Can'ın Eskiizmir semtindeki evine giderek, ailesini ziyaret etti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Gül, İzmir'den ayrıldı.
İZMİR, -
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