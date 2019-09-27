Son Dakika Haberleri: Bakan gül: dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız (3)
Son Dakika Güncel Haber

Bakan gül: dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız (3)

1 saat önce

ŞEHİT CAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında, seken kurşunla hayatını kaybeden katip Musa Can'ın Eskiizmir semtindeki evine giderek, ailesini ziyaret etti.

Bakan gül: dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız (3), System.String[]

ŞEHİT CAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında, seken kurşunla hayatını kaybeden katip Musa Can'ın Eskiizmir semtindeki evine giderek, ailesini ziyaret etti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Gül, İzmir'den ayrıldı.

İZMİR, -


Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de söyleşiye katılan Cem Yılmaz'ın aklı İstanbul'daki oğlunda kaldı
Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" denetimleri!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 23:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan gül: dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]