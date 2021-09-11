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Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir - Son Dakika

Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir

11.09.2021 12:36

Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektirADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin, "Milletimiz bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir.

Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin, "Milletimiz bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir. Bundan sonra da asla bu çağ dışı gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleşen programa Bakan Gül'ün yanı sıra Hukukçular Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, Hukukçular Derneği Ankara Temsilcisi Cüneyd Tiryaki, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, milletvekilleri, hakim, savcı ve avukatlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Gül, Ankara'ya yeni adliye binası yapılacağını belirterek, "Ankara'da 6- 7 ayrı yerde adliyede avukatlarımız, vatandaşlarımız, yargı mensuplarımız adalet hizmeti veriyor. Bu konuda da proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimiz yaklaşık 7- 8 aydır bitme aşamasına geldi. Mevcut Sıhhiye Adliyesi'nin 8 katı büyüklüğünde, Ankara'daki tüm adliyelerin 4 katı büyüklüğünde olacak şekilde inşallah Yenimahalle'de bir Ankara Adliyesi'nin yıl sonuna varmadan temelini atmış olacağız. Çok büyük bir proje, Türkiye'nin en büyük adliyesi olacak. Cumhurbaşkanımızın destek ve talimatlarıyla en hızlı şekilde tamamlanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'BU ZİHNİYET KAYBETEYE MAHKUMDUR'

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin konuşan Gül, "Bizler 'Yargı Reformu' derken 'İnsan Hakları Eylem Planı' derken çağ dışı zihniyetin çok az da olsa, cılız da olsa diri olduğunu görmek hortlatılmaya çalışıldığını görmek bizleri gerçekten üzmektedir. Kadınlarımızın, annelerimizin, bacılarımızın Nene Hatunların, milli mücadelenin sembolü olan kadınlarımızın taşıdığı kıyafet üzerinden milletimizin değerlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir. Bu toplumun gerçekliği değildir olsa olsa İstiklal Mücadelesi'nin ruhunu milletimizin değerlerini temel hak ve özgürlükleri kavrayamayan tek parti zihniyetinin çağ dışı anlayışının günümüze yansımasıdır. Bunlar insanı kavrayamamış, Türkiye'yi anlayamamış, tanıyamamış tarihi bilmemiş, kadın hakkını ve onurunu ise hiç idrak edememişlerdir. Bu zihniyet milletin karşısında işte bu yüzden bir hiçtir. Bu yüzden de kaybetmeye mahkumdur. Milletimiz bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir. Bundan sonra da asla ama asla bu çağ dışı gerici ilkel zihniyete prim vermeyecektir. Bu duygularla bu düşüncelerle hukukun üstünlüğü için çalışmış, adaletin tecellisi için gayret etmiş tüm meslektaşlarımı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum" dedi.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVINA BAŞARI ŞARTI

"Avukatlık stajına başlamayı 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olunması şartına bağladık" diyen Bakan Gül, bu sınavın, avukatlık mesleği için süzgeç görevi göreceğini ve mesleki kalitenin artmasına katkı sunacağını belirtti. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yıllarca dile getirilen bir konuydu. Bu yasalaştı. Hukuk mesleklerine giriş için bir sınav gelecek. Bu sınavla birlikte avukatlık, hakimlik, savcılık mesleklerini de diğer hukuk mesleklerinin daha niteliğinin artacağına inanıyoruz. Hukuk fakültelerine girişte, Türkiye'de ilk 190 bine giren hukuk fakültelerine girebiliyordu. Yaptığımız düzenlemeler ve adımlarla bugün ilk 125 bine giren önümüzdeki yıl da ilk 100 bine giren kişiler hukuk fakültelerini tercih edebilecek. Yani nereden nereye geldik. Türkiye'de ilk 200 bine giren hukuk fakültesini tercih edebiliyordu. Hedef önümüzdeki yıl 100 bin, yani 200 binden 100 bine yükseltmiş olduk. Bu çok tarihi bir adım, tarihi bir uygulamadır. Burada da hukuk fakültelerine girişte daha niteliği arttıran adımları attık atmaya devam edeceğiz."

Vatandaşların hukuki yardıma erişim maliyetini azaltmak için bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini belirten Bakan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bazı avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den 8'e indirildi. Yine biz bu dönemde inşallah İnsan Hakları Eylem Planımızda da var, hedef olarak. Önümüzdeki dönemde adli yıl süreci içerisinde tüm avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 18'den daha aşağıya indirilmesini de takip edeceğiz. İnşallah gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir

Yevgeniy Ziniçev, Balıkesir, Edremit, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir - Son Dakika
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