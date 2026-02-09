Bakan Güler, Irak Büyükelçisi'ni kabul etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi ve beraberindeki Irak Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i, makamında kabul etti.

