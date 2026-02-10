Bakan Güler, Kilis'te Kıbrıs Gazisi Ali Çelik'in Cenaze Törenine Katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Ali Çelik'in, Kilis'teki cenaze törenine katıldı. Kilis Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Güler, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis Valiliğini ziyaretinin ardından hayatını kaybeden Kahraman Kıbrıs Gazimiz Ali Çelik'in cenaze törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler, Kilisli vatandaşlarımızla birlikte kılınan cenaze namazının ardından kahraman gazimizin yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi" denildi.

Bakanlığın bir diğer paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'teki esnaf ziyaretinin ardından Kilis Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler ziyarette, şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek sohbet etti" ifadelerine yer verildi.