Bakan Gürlek açıkladı! Orman yangınlarında 9 tutuklama - Son Dakika
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Bakan Gürlek açıkladı! Orman yangınlarında 9 tutuklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçler hakkında açıklama yaptı. Bakan Gürlek, bu dönemde adli işlem başlatılan 52 orman yangını kapsamında yürütülen soruşturmalarda toplam 34 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."

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Son Dakika Akın Gürlek Bakan Gürlek açıkladı! Orman yangınlarında 9 tutuklama - Son Dakika

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