ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'na katılmak üzere Fas'a gitti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'nda Bakanlığımızın bu alandaki gayretli mücadelesini ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele alacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Bakan Işıkhan Fas'ta Çocuk İşçiliği Konferansında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?