Ceyhan Endüstri Bölgesi kimya yatırımlarına ev sahipliği yapacak
Ceyhan Endüstri Bölgesi kimya yatırımlarına ev sahipliği yapacak

Ceyhan Endüstri Bölgesi kimya yatırımlarına ev sahipliği yapacak
11.01.2026 14:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ceyhan'da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Ceyhan'da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulan Endüstri Bölgesine dair açıklamada bulundu. Kacır, Ceyhan'daki Endüstri Bölgesinin gelecek dönemde entegre kimya sanayiinin yatırımlarının adresi olacağını, kimya ürünlerinde cari açığı kapatacak projelerin ise hayata geçirileceğini açıkladı. Aynı zamanda Kacır, son 10 yılda sektörde büyük ölçekli projelere sunulan teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünün açıldığını bildirdi.

"Ceyhan'da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi yapacağız"

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk sanayiini geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam ediyoruz. 29,3 milyon metrekare büyüklüğünde 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla ilan edildi. On binlerce insanımıza istihdam sağlayacak bu değerli adım şehrimize, bölgemize, Türk sanayisine hayırlı, uğurlu olsun. Kimya sektöründe ihracatımızı 23 yılda 2,7 milyar dolardan 32 milyar dolara yükselttik. Son 10 yılda sektörde büyük ölçekli projelere sunduğumuz teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık. Şimdi daha büyük hedefler zamanı. Ceyhan'da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz. Stratejik alanlarda ülkemizin üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Ceyhan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan Endüstri Bölgesi kimya yatırımlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ceyhan Endüstri Bölgesi kimya yatırımlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
