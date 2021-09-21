BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ASYA'DAN AVRUPA'YA YÜRÜMEYE BAŞLADI - Son Dakika

Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir

Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu