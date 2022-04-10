BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MOTOSİKLETLİLER İÇİN GÜVENLİ BARİYER TAKILAN YOLDA AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiine takılan ve motorcu dostu bariyer olarak bilinen oto-korkulukların takıldığı yerde açıklama yaptı. Bakanlık olarak trafik seyrinde can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir mücadele sergilediklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu kapsamda karayollarımızın üzerinde motosiklet koruyucu oto-korkuluk sitemlerini kuruyor, mevkii sayısını ve uzunluklarını da artırıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiine takılan 'motosiklet dostu' oto-korkulukların takıldığı yerde açıklama yaptı. Karaismailoğlu'nun yanında Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Özsoy ve çok sayıda motosiklet sürücüsü de yer aldı.

"RİSKLERİN YÜKSEK OLDUĞU KESİMLERE KOYUYORUZ"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultangazi 'de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden basın mensubu Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diledi. Bakanlık olarak trafik seyrinde can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir mücadele sergilediklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu kapsamda karayollarımızın üzerinde motosiklet koruyucu oto-korkuluk sitemlerini kuruyor, mevkii sayısını ve uzunluklarını da artırıyoruz. Karayolları üzerindeki motosiklet koruyucu oto-korkuluk sistemlerimiz kaza anındaki çarpışma şiddetinin azalmasına yöneliktir. Bu oto-korkulukları motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz" dedi.

"40 BİN METRE PLANLAMIŞTIK AMA BUNU ÇOK ÇOK DAHA ARTIRACAĞIZ"2021 sonu verilerine göre 25 milyon taşıtın yüzde 15'inin motosikletli taşıtlardan oluştuğunu ve bu sayının yaklaşık 3 milyon 800 bine tekabül ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Maalesef kazalar hepimizi sarsıyor ve düşündürüyor. Bununla mücadele etmek istiyor ve tek bir kardeşimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Kazaları azaltmak, yol güvenliğini sağlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarını artırmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Karayollarımızın kaza tespit tutanağı analizlerine göre en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto-korkuluk sistemlerini kurduk. Bu yıl içerisinde de 40 bin metreye yakın oto-korkuluk sistemi yapmayı planlamıştık ama bunu çok çok daha artıracağız" ifadelerini kullandı. Karayollarındaki her tür ve model araçların ortak kullanım hakkı olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Araçlarımızdaki tekerlek sayısı, bize öncelikli geçiş üstünlüğü kesinlikle vermez. Özellikle büyük araçların yanlarındaki kör noktayı da gören ayna sistemini yaygınlaştırması gerekiyor" dedi.

"MOTORCULARIN DA BİR CAN TAŞIDIĞINI ANLAMALARI GEREKİYOR"Kenan Sofuoğlu ise "Yapılan kazalarda sadece sürüklenmeden sonra ayağa kalkıp gitmek varken hayatını kaybeden motorcu sayısı düşecektir. Tabi ki bariyerler kesin çözüm olamaz, sonuçta hem motosikletçinin hem otomobilcinin trafikte motorculara saygı duyması gerekiyor. Geçen hafta ağabeyimizi kaybettiğimiz kazayı izlediğimde gerçekten ben çok üzüldüm. Çünkü o kazada esasında sadece olay bariyer değil. Evet bariyere çarptı hayatını kaybetti motorcu ağabeyimiz ama; öte yandan da bir otomobil sürücüsü vardı. 4 şerit birden kenara gelip motorcunun önüne kırıp hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu davaya bakacak hakim savcının kesinlikle bu şoförü silahla cinayet işlemiş gibi muamele yapması gerekiyor. Öyle bir ders olsun ki bir daha aynasında motosiklet gören insanlar motorcuların da bir can taşıdığını anlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SEVDİKLERİMİZ GÜVENLİ YOLLARDA MOTOSİKLET SÜRECEKLER"

Motosikletlilerin daha güvenli yollarda sürmesi için motorcu dostu bariyerler yapılmasının müjdesini 13 yıldır beklediklerini belirten Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Özsoy "Bugüne kadar birçok kapı çaldık, birçok cevaplar aldık. Küçük küçük noktalar yapıldı belki ama yetersizdi. Onlar kendileri de bunu itiraf ettiler. Bu konuya artık eğileceklerini, motosikletlilerin 'Katil bariyer' dediğimiz bu oto korkuluklar nedeniyle canlarını kaybetmeyeceklerini öğrenmek bizim bayramımız demek. O yüzden tüm yetkililerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güvenli bir gelecekte, daha güvenli bir yollarda bizlerden sonraki nesil de dahil olmak üzere evlatlarımız, sevdiklerimiz güvenli yollarda motosiklet sürecekler. ve modern hayatın göstergesi olan motosiklet şu an 3 buçuk 4 milyon arası sayımız var ama inanıyorum ki bu hamleden sonra 10 milyona ulaşacak ve trafik sorunu da çözülecektir" ifadelerini kullandı.

- İstanbul