Bakan Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi

DİYARBAKIR - Bir dizi inceleme açılışlarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kente 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'da temaslarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır- Bismil ve Diyarbakır- Mardin kara yolundaki yol yapım çalışmalarını inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 66 kilometre olan Diyarbakır-Mardin yol ayrımı, Bismil- Batman yolunun 39 kilometresinin tümünü sıcak karışım kaplamalı ve 27 kilometresini de sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladıklarını söyledi. Yolun önceki yıllarda tamamlanan bölümünün 39, çalışmalarının devam eden kesiminin 14,6 ve yeni ihale edilecek bölümünün 12,4 kilometre olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Mardin ayrımı Bismil-Batman yolunda kot farkının bulunduğu muhtelif kesimlerle Bismil şehir geçişinde çalışmalara başlandığını kaydetti. Söz konusu projenin 4 ila 20. kilometreleri arasındaki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işlerinin devam ettiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında 2 nokta arasındaki ulaşım süresi 44 dakikadan 36 dakikaya inecek. Bölgede yaptığımız hava, kara ve demir yolları yatırımlarıyla birlikte diğer iletişim yatırımlarının üretim, istihdam, ticaret, eğitim ve kültür yönünden bölgenin canlanmasını sağlanmasına yönelik katkılarının meyvesini gördük ve görmeye de devam edeceğiz" dedi.

"45 bin metrekarelik Millet Bahçesini Diyarbakır halkına hibe ediyoruz"

Diyarbakır'a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, "Bugün yaptığımız toplantıda kentin merkezinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğünün yanındaki Anıt Park, onun yanında eski stadyumun bulunduğu Millet Bahçesi, Sümerbankın bulunduğu şu an Sümerpark ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün bitişiğindeki camiyle birlikte karayolları lojmanları ve misafirhanesinin de bulunduğu 45 bin metrekarelik alan saydığım parklarla birlikte Millet Bahçesine ilave edilmesi kararını aldık. İnşallah Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak. Kentin değerine değer katacak önemli bir projeyi inşallah 45 bin metrekarelik alanı Diyarbakır halkına hediye ediyoruz" diye konuştu.