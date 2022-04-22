Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız

22.04.2022 03:40

Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen metro şantiyesi çalışanları ile iftarda bir araya geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftarda...

Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız

Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen metro şantiyesi çalışanları ile iftarda bir araya geldi

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ve İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç Ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen metro şantiyesi çalışanları ile iftar programında buluştu. Programa; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve birçok metro şantiye çalışanları katıldı.

"Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik"

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özverili ve başarılı çalışmalarımız ile projenin başından bugüne kadar, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde yapım işlerini tamamlanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık. Proje çerçevesinde toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ve elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor, Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ve İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç Ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız." dedi.

"Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika"

Bakan Karaismailoğlu devamında "Sadece İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden değil, bölgesinin de önemli hava ulaşım merkezlerinden olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Kadıköy-Kartal- Pendik Metro Hattının devamı sağlanacaktır. Böylece hem havalimanımıza hemde Pendik ilçelerimizin kuzey mahallelerine doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Hattın işletmeye alınması ile; Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi- Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy- Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika" ifadelerini kullandı.

Öte yandan program sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiye çalışanları ile toplu fotoğraf çekildi.

Bakan Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız
Bakan Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız
Bakan Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız
Bakan Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız

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Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Sabiha Gökçen metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız - Son Dakika


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