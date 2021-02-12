Bakan Kasapoğlu Atayurt'unda - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Van'da Kırgızlı atlı birlik tarafından karşılanarak çadırda çay içip müzik dinledi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Güraçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu buradan Muradiye ilçesinde bulunan Atayurt bölgesine geldi. Burada Kırgızlı atlı birlik ve kadınların yöresel dans gösterisi tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, bölgede kurulu bulunan çadırlardan birine geçerek çay içip Kırgızlı sanatçıların verdiği müzik dinletisine katıldı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Erciş ilçesine geçti.

(Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez - Yunus Tuğrul/İHA)