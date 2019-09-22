Bakan Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü
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- Bakan Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdüANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
- Bakan Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü
ANKARA - Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı.
Etkinliğe eşi Betül Kasapoğlu ile katılan Bakan Kasapoğlu'na yürüyüş sırasında sanatçı Haluk Levent, milli halterci Halil Mutlu ve genç gönüllüler eşlik etti.
Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kortejiyle başlayan yürüyüşün Anıttepe Parkı'nda son bulması bekleniyor.
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