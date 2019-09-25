Bakan Kasapoğlu, Güreş Milli Takımı'nı kabul etti

Güreş Milli Takımı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Kasapaoğlu'nu ziyaret etti.

Ülkeye şampiyonluklar ve madalyalarla dönen Türkiye'nin gururu Güreş Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından kabul edildi. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabule sporculardan Rıza Kayalp, Taha Akgül, İsmail Atlı, Cenk İldem, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve milli takım antrenörleri katıldı.

"BU TOPRAKLAR İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDUNUZ"

Bakan Kasapoğlu kabulde yaptığı konuşmada sporculara, "Hem ülkemizin gururu hem de gençlerimizin, yarınlarımızın ümidi oldunuz ve önemli bir modelsiniz. Özellikle bu topraklar için ilham kaynağı oldunuz. 2020 Tokyo süreci gerçekten çok önemli. Sizler bu işi sevgiyle, aşkla yapıyorsunuz. Sizlere güveniyoruz. Sizler de buna inanıyorsunuz. Bu inancı ve umudu kaybetmeyin. Bu inancınız ve azminiz Tokyo'da size çok yardımcı olacak. Bugüne kadar yanınızdayız, bunda sonra da yanınızda olacağız. Hedefe kitleneceğiz, kimsenin sizin dirayetinizi düşürmesine izin vermeyin. Ülkemiz ve halkımız bu konuya ciddi bir teveccüh gösteriyor. Sizin gibi olmak isteyen binlerce çocuğumuz var. Biz de onlara bu imkanları sağlamak için güreşte ve diğer branşlarda çalışıyoruz, çalışacağız. Sadece madalya değil, ötesini de başardınız ve duruşunuzla spor camiamıza kazandırdınız. Gençler için ilham kaynağısınız. Tokyo, elbette uzun bir süreç bu sürece birlikte kenetlenip omuz omuza yürüyeceğiz. İstiklal Marşımızı okutacağız ve bayrağımızı göndere çektireceğiz. Rabbim sırtınızı yere getirmesin" dedi.

"TOKYO'DA KAZANACAĞIZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, "Sporcularımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah hedef 2020. Tokyo'da tarih yazacağız. 2020 Tokyo'da kazanacağız ve bayrağımızı göndere çektireceğiz" diye konuştu.

ASKERİ OLİMPİYATLARA KATILACAKLAR

Öte yandan Kayaalp ve Akgül'ün askerlik hizmeti nedeniyle Mamak Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda silah altına alınacakları ve bu süreçte de Çin'de düzenlenecek olan Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacağı bilgisi paylaşıldı.

(İHA)