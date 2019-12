Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spekülasyonlarla manipülasyonlarla engellerle her alanda ülkenin önünü kesmek isteyenlerin hiçbir şekilde kendilerini engelleyemeyeceğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarında gerçekleştirilen İskenderun Spor Tesisleri Yatırım Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, İskenderun'un, Hatay'ın geleceğine önemli bir mührü bugün vuracaklarını söyledi.

İlmin, irfanın, hoşgörünün, medeniyetin şehri Hatay'da bulunmanın ayrı bir heyecan ve mutluluk olduğunu ifade eden Kasapoğlu, bugün bereketli bir günü yaşadıkları söyledi.

Hatay Stadı inşaatını gezdiklerini ve yapılan çalışmaları incelediklerini belirten Kasapoğlu, stadın hemen hemen bitme noktasına geldiğini, önümüzdeki sezondan itibaren stadın Hatay'a, spor camiasına hayırlar getirmesini diledi.

Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da gerek gençler gerek spor ve sporcular, gelecek nesiller için çok önemli yatırımları hayata geçirmenin çabasını verdiklerini belirtti.

Bu toprakların, aziz milletin tarih boyunca mazlumun yanında yer aldığını ve zalime karşı dik durduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti'mizle son 18 yıldır bu şanlı çizgiyi daha yukarılara taşımak, gelecek nesillere bu kutsal emaneti daha güçlü bir şekilde vermenin gayreti ve inancıyla çalışıyoruz. Hamdolsun her alanda ulaşımdan sağlığa, sağlıktan ekonomiye, ekonomiden sanayiye, bilime, spora kadar her alanda çok önemli aşamaları yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla güçlü liderliğiyle kaydettik ve katetmeye, bu aşamaları daha yukarılara çıkarmaya da gayret edeceğiz. Çok daha büyük atılımlar ülkemizi bekliyor. Bu şanlı emaneti gençlerimize daha güçlü bir şekilde teslim edeceğiz. Bu çalışmalar, gayretler sürerken gerek içeride gerek dışarıda bu medeniyetin önünü kesmek isteyenler hiçbir zaman boş durmadılar ve boş durmayacaklar ama biz onlara rağmen, tüm engellemelere, kumpaslara, ihanetlere rağmen yine milletimizle gençlerimizle yarınlara daha güçlü bir şekilde bugün olduğu gibi tıpkı Hatay'da, İskenderun'da olduğu gibi el ele omuz omuza gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Spekülasyonlarla, manipülasyonlarla, engellerle her alanda ülkemizin önünü kesmek isteyenler hiçbir şekilde bizi engelleyemeyecekler. Onlara geçmişte ispat ettiğimiz gibi bundan sonra da her şekliyle ispat etmeye hazırız, biz bunu görüyoruz. Biz yapmak istedikçe birileri 'istemezük' diyorlar. Neyi istemiyorlar, üretmeyi. Neyi istemiyorlar gelişmeyi. Onlar istemedikçe biz onlara inat bu memleket için bu millet için insanlık için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta gururla izledik, milli otomobilimizi, yerli otomobilimizi."

Bakan Kasapoğlu, bugün İskenderun'da gerçekleştirecekleri imzalarla yarınların şampiyonlarını, yıldızlarını Hatay'dan çıkaracaklarına inandıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak ülkenin her bir köşesinde, ilçelere, köylere varana kadar tesislerinin olduğunu dile getiren Kasapoğlu, pek çok branşta sporu tabana yayma noktasında çalışmaları ve gayretleri daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

İskenderun'un bir takım eksikliklerinin olduğunu bildiklerini dile getiren Kasapoğlu, ilçenin her karış toprağına hizmet edeceklerini belirtti.

İlçeye yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi aktaran Bakan Kasapoğlu, sadece futbolda değil, bütün branşlarda desteklerinin olacağını, mevcut yüzme havuzunu modernize etmenin yanında bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu yapacaklarını, 10 mahalle tipi futbol sahasını, 5 çok amaçlı mini basketbol sahasını ve 2 antrenman spor salonunu İskenderun'a kazandıracaklarını kaydetti.

Amaçlarının sporu yaşam biçimi haline getirmek olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Nasıl her gün birtakım günlük aktivitelerimiz var, o aktivitelere mutlaka sporu eklemek durumundayız. Sporun zihinsel, bedensel ve sosyal anlamda bir sağlık vesilesi olduğunu hiç bir zaman unutmamız gerekiyor." dedi.



Kasapoğlu, bu anlamda yerel yönetimlerin kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyledi.



Belen ilçesine de semt sahası ve 2 basketbol sahası yapılacağının sözünü veren Kasapoğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesini dikkate aldıklarını, bu inançla memleketin her karış toprağına hizmet etmenin, yatırım yapmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.



Kasapoğlu, konuşmasının ardından yapılacak spor yatırımlarının protokolünü imzaladı ve İskenderun Belediyesini ziyaret etti.