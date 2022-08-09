Konuşmaların sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, deklarasyonuyla yarışlar resmi olarak başladı. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5. İslami Dayanışma Oyunları, başladı (2) - Son Dakika

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