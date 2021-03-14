Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

14.03.2021 20:56
Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bölgenin önemli turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, yapılacak olan yatırımları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bölgenin önemli turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, yapılacak olan yatırımları yerinde inceledi.

Kütahya'da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Murat Dağı'na inşa edeceğimiz gençlik kampında ülkenin dört bir yanından gençleri ağırlayacağız. Gençlerimiz hem tarihini öğrenirken hem dört bir yandan gelen kardeşleriyle tanışırken, kucaklaşırken aynı zamanda onları yarınlara hazırlama noktasında, inovatif, sanatsal, sportif noktada, her türlü eğitimi buralarda vereceğiz. Bu aziz milletin bugüne kadar gösterdiği performans ve bu anlamdaki desteği, bizim en büyük ilham kaynağımız. İnanıyorum ki gerek bilimde gerek sanatta, girişimci olarak, yarınların donanımlı anne babaları olarak, gençlerimiz her alanda olduğu gibi sporda da bizleri en güçlü şekilde temsil edecek" dedi.

İlçemizde yapılması planlanan yatırımlar için müjde veren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gediz için Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Tenis Kordu ve Basketbol Sahası yapımı için çalışmaların başlayacağının sözünü verdi.

Ziyaret hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçemize yapmış olduğu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizde hem termali hem de kayağı bir arada bulunduran en önemli turizm merkezlerinden biri olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezimize Gençlik Kampı projesinin kazandırılmasında yaz turizmi ve kış turizmi için yapılacak olan yatırımlar ile hem bölgemize hem de ilçemize katkısı çok daha fazla olacaktır. Ülkemizin dört bir yanından gelecek olan sporcularımızı ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Ayrıca İlçemizde sportif olarak her alanda gençlerimizin spora yönelmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vermiş olduğu müjde ile İlçemize Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Tenis Kordu ve Basketbol Sahası kazandırılacaktır. İlçemize ve Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'ne kazandırılacak olan yatırımlar için desteklerini esirgemeyen başta, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na; AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı Aysel Bütün ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gediz Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gediz Belediyesi Meclis üyeleri eşlik etti. - KÜTAHYA

Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Mehmet Kasapoğlu, Murat Dağı, Termal, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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