Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü'nün Ailesine Taziye
58 dakika önce
ANKARA / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün hayatını kaybeden spordan sorumlu eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü'nün ailesine TBMM'de düzenlenecek tören öncesinde taziyede bulundu.
ANKARA/ DHA Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün hayatını kaybeden spordan sorumlu eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü
'nün ailesine TBMM'de düzenlenecek tören öncesinde taziyede bulundu.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü için Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi. TBMM'deki tören öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünlü ailesine taziye dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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