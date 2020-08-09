Bakan Kasapoğlu'ndan İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, İstanbul'da yenileme çalışmaları devam eden İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Uzun yıllar boyunca tenisseverlere hizmet veren tesisin yenileme çalışmalarına ilişkin Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve yetkililerden bilgi alan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Tesisimizin uluslararası standartlara getirilmesi ve buradan mümkün olan en yüksek faydanın alınması için, tüm kortların yenilenmesi, merkez kort tribünlerinin ve çevre düzenlemesinin yapılması, yaşam alanlarının konforlu hale getirilmesini içeren geniş kapsamlı bir yenileme faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bu değerli çalışmalarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki yenileme çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Tesisimiz yenilenen yüzüyle, İstanbul'un merkezi bir noktasında, sporcularımızın kamp faaliyetlerine ve turnuvalara katılabileceği, antrenör ve hakemlerimize yönelik eğitimlerin sunulabileceği, dünyanın saygın tenisçilerinin ağırlanabileceği bir merkeze dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyada en çok tenis turnuvası düzenleyen ülkelerden biri olduğunun altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstanbul'umuz dünyanın önde gelen tenis şehirlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizim temennimiz, 7'den 70'e tüm halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Biz ülkemizin sadece bugününü değil, yarınlarını da düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, tesisin açılışını bu yıl 8-13 Eylül tarihlerinde seyircisiz olarak düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası ile yapacaklarının müjdesini de verdi.