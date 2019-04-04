Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Tekvandoculara Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Tekvandoculara Tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın son gününde, 2'si altın 4 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Tekvandoculara Tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın son gününde, 2'si altın 4 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti. 

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonasını 7 altın, 11 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile tamamlayarak takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Milli Tekvandocularımızın uluslararası turnuvalarda üst üste aldığı başarılar bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:35 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Spor
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