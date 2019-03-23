Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e Tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i arayarak, Arnavutluk karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e Tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i arayarak, Arnavutluk karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u dün akşam deplasmanda oynanan maçta 2-0 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'i arayarak galibiyetten ötürü tebrik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Arnavutluk, Şenol Güneş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arnavutluk'a Attığımız Son 3 Golün Asisti Cenk Tosun'dan! Arnavut Taraftarlar, İstiklal Marşı'nı Islıkladı! İşte O Görüntüler Emre Belözoğlu: Böyle Maçları Kazanamadığımız İçin Turnuvalara Gidemedik Türkiye Mağlubiyeti Sonrası Arnavutluk'un Hocası Panucci Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 14:00:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e Tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]