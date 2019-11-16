Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'daki kültür ve Spor merkezinde incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar'da yapımı devam eden Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



İstanbul'daki temasları çerçevesinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha önce temelini attığı Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'ndeki son çalışmaları da yerinde takip etti.



Tesisin son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Üsküdar Belediyesi tarafından inşa edilen merkezin hızlı bir şekilde tamamlanarak gençlere hizmet vereceğini söyledi.



Merkezin birçok alanda faaliyet göstereceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, çeşitli spor dallarının bir arada yapılabileceği tesisi en yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.



Bakan Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin, gençlere, gerek sportif gerekse sosyal ve kültürel aktiviteler anlamında önemli olanaklar sağlayacağını sözlerine ekledi. - ANKARA