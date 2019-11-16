Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'daki kültür ve Spor merkezinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'daki kültür ve Spor merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'daki kültür ve Spor merkezinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

İstanbul'daki temasları çerçevesinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha önce temelini attığı Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'ndeki son çalışmaları da yerinde takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'daki kültür ve Spor merkezinde incelemelerde bulundu, System.String[]

İstanbul'daki temasları çerçevesinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha önce temelini attığı Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'ndeki son çalışmaları da yerinde takip etti.


Tesisin son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Üsküdar Belediyesi tarafından inşa edilen merkezin hızlı bir şekilde tamamlanarak gençlere hizmet vereceğini söyledi.


Merkezin birçok alanda faaliyet göstereceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, çeşitli spor dallarının bir arada yapılabileceği tesisi en yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.


Bakan Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin, gençlere, gerek sportif gerekse sosyal ve kültürel aktiviteler anlamında önemli olanaklar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:38 
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