Bakan Kasapoğlu ve milli sporcular, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, milli sporcularla asker selamı verdi.

Bakan Kasapoğlu, maratonun başlangıcı öncesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanındaki anıtı milli sporcular Şahika Ercümen, Serap Özçelik Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Süleyman Atlı, Atakan Yüksel, Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir, Beytullah Eroğlu, Ayşegül Pehlivanlar, Yasmani Copello Escobar, Tuğba Güvenç ve Salih Korkmaz'la ziyaret etti.

Anıtın önünde sporcularla asker selamı veren Kasapoğlu, şehitler için dua etti.

Burada bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, çok güzel bir İstanbul sabahında maratona katıldıklarını aktararak, "Sporcularımızla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm toplumumuzla kıtaları birbirine bağlayacağız. Çok anlamlı, heyecanlı bir gün. Uzun vadeli spor stratejimiz gereği, çok güzel bir spor altyapımızla geleceğe yürüyoruz. Son günlerde bizleri mutlu eden sporcularımızla da bugün bir arada olmaktan ayrıca heyecan duyuyorum. Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle ülkemizin, bu şanlı toprakların huzuru için çalışan, mücadele eden kahraman askerlerimizi de buradan saygıyla minnetle selamlıyoruz ve onlara başarı diliyoruz." ifadelerini kullandı.