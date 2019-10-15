Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'in büyük heyecanı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir maçın son anlarında büyük heyecan yaşadı.

Mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem, Selim Soydan ve TFF Onursal Başkanı Şenez Erzik ile birlikte izleyen Kasapoğlu ve Özdemir, son bölümünde büyük heyecan yaşadıkları karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Milli Takım'ın liderliğini sürdürmesini kutladı.

Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Mehmetçik'imize selam olsun. Dünya şampiyonunu hem yendik hem de evinde berabere kaldık. Geldiğimiz nokta bu. Hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir de "Bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum. Zor bir saha, çok iyi bir rakip, iyi mücadele. Golü bulduk çok şükür." şeklinde konuştu.

Servet Yardımcı ise "Olağanüstü bir mücadele. Yürekler ortaya kondu." dedi.