Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile görüştü.

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı "sıfır tolerans" ve "temiz spor" politikası hakkında değerlendirmeler yapan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında da açıklamalarda bulundu.

WADA Başkanı Witold Banka ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'nin dopingle mücadelede attığı kararlı adımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Banka ayrıca, Türkiye'nin dopingle mücadele noktasında gösterdiği duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ile WADA Başkanı Banka, dopingle etkin mücadele konusunda küresel düzeyde Türkiye ve WADA arasındaki güçlü iş birliğinin altını çizdi.

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Bakan, Banka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü - Son Dakika Spor

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