Bakan Koca: "45 günde restore edilemeyeceğini iddia edenlere bir cevap oldu"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık sistemimizin gücüne güç katacak adımları birer birer atıyoruz. 45 günde restore edilerek bir harabeden çok güzel bir hastaneye dönüşen bu açılışa hoş geldiniz. Bir harabeden moderne bir hastaneye dönüştürüldü. Burada sadece hastane açılışı değil. Kültür mirasına sahip çıkılmanın nişanesidir. Hadımköy Askeri Hastanesi, Sultan Abdülhamit Han tarafından başlatılan imar hareketinin o zamanki İstanbul taşrasına bir yansımasıdır. 45 günde restore edilemeyeceğini iddia edenlere bir cevap oldu bu eserin bugün yeniden canlanması. Bu güzide eserin terk edildikten sonra tarihe karışmasına gönlümüz razı olmadı. Bu hastaneye herkesin 'doktor ağabeyi' olarak bilinen hayatını hayır işlerine adamış doktor Niyazi Kurtulmuş'un adını veriyoruz. Cismi ile bu hastane bir tarihtir, kültürdür, sanattır. Yeniden dirilişi ile bir tarihi vefadır" dedi.

Açılış töreninde hastaneye babasının adı verilen Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da kısa bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bu tarihi hastaneye rahmetli babasının isminin verilmesinin kendisi için unutulmaz olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Rahmetli babamın bu sene 34'üncü vefat yılıydı. 34 yıl sonra babamın isminin hastaneye verilmesi fevkalade kadirşinaslık örneğidir" dedi.