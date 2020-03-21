Bakan Koca: Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun - Son Dakika

Toplantı bitiminde hastaneden ayrılrken Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi.

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