Bakan Koca: Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun - Son Dakika

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Bakan Koca: Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koordinasyon toplantısından ayrıldı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar
'da bulunan Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koordinasyon toplantısından ayrıldı.
Toplantı bitiminde hastaneden ayrılrken Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:43 Kaynak: DHA
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