Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

16.03.2022 22:29
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

SAĞLIK Bakanlığı, sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve malpraktis davalarındaki haksızlıkların önüne geçilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM'ye sunulmuş ve Adalet Komisyonu'na sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz, devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır, teşekkür ederiz" denildi.

'BAZI ŞEYLER ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şöyle dedi:

"Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı."


YORUMLAR
500
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin paylaşım Açıklaması Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 22:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement