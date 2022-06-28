Bakan Koca, 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' sözlerine açıklık getirdi! - Son Dakika
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Bakan Koca, 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' sözlerine açıklık getirdi!

28.06.2022 09:56

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde 58 hekimin katılımıyla bakanlıkta yapılan toplantıda kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz" cümlesinin çarpıtıldığını belirtti. Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlattığı sırada sarf ettiği cümlenin yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini belirten Bakan Koca, "Gerçek videoda. Çarpıtma ise kasta girer" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde hekimlerle bir araya geldiği toplantıda dikkat çeken bir sunum yaptı. Hekimlerin yaşadığı sıkıntı ve çözüm önerilerini sıralayan Bakan Koca, "Farklı sağlık kurumlarında, farklı konumlar ve uzmanlık dallarında farklı bakış açılarına sahip hekimler olarak bir araya geldik. Davetimi kabul ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün çoğumuzun büyük oranda mutabık kalacağımıza inandığım bir yeni realite üzerinde duracağız.

"MESLEĞİN YENİ BİR İCRA ZEMİNİ OLUŞUYOR"

Bu yeni realite açıklığa kavuştuğunda taşıyıcı unsurunu hekimlerin oluşturduğu bir yapının toplamında yasalarla güvenceye alınmış bir değişim olduğunu göreceğiz. Yıldırıcı, umut kırıcı, örseleyici tecrübelere yol açan, iyi bir yere varmayacağı açıkça görülen bir mecra terk edildi. Şu an için bazılarımıza sis içinde gibi görünse de mesleğin yeni bir icra zemini oluşuyor. Bazı zorluklar yine olacak ama şevk kırıcı, insanı meslek seçimiyle hesaplaşmaya itecek sorunlar gündemden düşecek" dedi.

"HEKİMLİĞİN, AVUKATLARLA SİGORTA ŞİRKETLERİ ARASINA SIKIŞTIĞI BİR DÖNEM YAŞANIYOR"

Bakan Koca, bazı başlıklara odaklandıklarını kaydederek, "Büyük resme baktığımızda devletin, hekimi için yeni bir politika geliştirdiği sonucuna sanırım kolayca varacağız. Bizim için ana başlıklarıyla; hep gündemimiz olan şiddet, malpraktis, emeklilik, mali haklar. Bu başlıklara ön planda odaklandık. Şiddete karşı biz ne yaptık; burada ön planda şiddetle ilgili 2018 yılında temel kanunda bir değişiklik yaptık. Burada iş yerinde ifadelerin alınacağı özel ve kamu ayrımı yapmadan yine ceza artırımını burada görüyoruz. Özellikle hekimliğin, mesleğin, avukatlarla sigorta şirketleri arasına sıkıştığı bir dönem yaşanıyor.

"BUNU AMERİKA ÇÖZEMEDİ"

Bizde de benzer yaklaşımın geliştiğini hepimiz görüyoruz. 10 yıllık zaman diliminde yaptığınız bir işlemin karşınıza her an çıkabileceği bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz. Bunu Amerika çözemedi. Ne ile çözdü; dedi ki 'sigorta şirketleri var verirsiniz priminizi, sigorta şirketleri bunu öder, bunun ötesinde bir çözümümüz yok' dendi" diye konuştu.

BAKAN KOCA: TOPLANTIDA KULLANDIĞIM CÜMLE ÇARPITILDI

Sağlık Bakanı Koca'nın sunumda kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz" cümlesi ise bir anda gündem oldu. Sosyal medyada günlerdir konuşulan ifadesi için bugün bir açıklama yapan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hekimlerle yaptığı toplantıda kullandığı bir cümlenin çarpıtıldığını belirterek, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. Çarpıtma ise kasta girer" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Kullandığım 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' cümlesi çarpıtıldı
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