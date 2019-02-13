Bakan Koca: İlaçta Bu Yılki Zam Oranını Yüzde 26,4 Olarak Belirledik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta bu yılki zam oranının, 19 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,4 olarak belirlendiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta bu yılki zam oranının, 19 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,4 olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Koca, "Yabancı özellikle yerli üreticilerin bu oranı uygulama noktasında öngörülebilir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğimiz için bu oranı verdik" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda, bu yıl ilaca uygulanacak zam oranı görüşüldü. Görüşme sonrası Bakan Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her yıl şubat ayının 15'ine kadar tebliğ gereği fiyat güncellemesi yapılması ve 5 gün içinde de bu tebliğin uygulanması gerektiğini hatırlatan Koca, şöyle konuştu:



"Bir önceki yılın ortalama euro kurunun belli bir çarpanla çarpılmasıyla elde edilebilecek bir güncellemeyi aramızda konuştuk. Sektörler özellikle geldiğimiz noktada biz, bu yıl için uygulanmak üzere sabit bir oranda anlaşmış olduk. Bu oran, bundan sonraki süreçte de özellikle euro kuru yüzde 70 ile çarpılarak, elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp, bu yılki zam oranının 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren yüzde 26,4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde bu oranların, bundan sonraki süreçte uygulanabilirliğiyle hem yabancı özellikle yerli üreticilerin bu oranı uygulama noktasında bir kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğimiz için bu oranı özellikle verdik ve bu oranla ilgili de önümüzdeki dönem uygulama noktasında gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim."



Vatandaşın son birkaç hafta yer yer ilaç sorunu yaşadığını bildiklerini kaydeden Bakan Koca, "Bu çerçevede de sahada 900 denetim elemanımız aktif devrede oldu. İdari ceza olarak kestiğimiz epey kuruluş oldu. Denetimleri devam ettiriyor olacağız. Bundan sonraki süreçte üretici paydaşlarımızla görüşmelerimizde ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz" dedi. - Ankara

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