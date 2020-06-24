Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma hızında azalma olmadığını, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıtın bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma hızında azalma olmadığını, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıtın bulunmadığını söyledi.

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Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarında maske kullanımının geçen aylardaki gibi kolay olmadığını, herkesin bir zorluk yaşadığını belirten Koca, "Lütfen sıcaklara yenilmeyelim.

Eğer sıcaklara yenilirsek, vaka sayılarının artışa geçeceğini, bunlardan bir kısmının yoğun bakıma düşeceğini unutmayalım." dedi.

Koca, yılın ilk aylarında, koronavirüsün daha çok kış mevsiminde etkili olacağı, yaz aylarında ise etkisini kaybedeceğine yönelik ileri sürülen bilimsel tahminlere değinerek, "Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur. Bu iki iyimser ama yanlış kanıyı günlük hayatınıza dayanak yapmamanızı, yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar halen risk grubunda"

Tedbirsiz her iyimserliğin hastalığa hizmet etmesinin ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayan Koca, "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar virüse karşı halen risk grubundadır. Bizim için en endişe verici olan, risk grubundakilerin veya onların yakın çevrelerindekilerin konunun ciddiyetini unutup, tedbirleri aksatmasıdır.

Mücadelenin çok önemli bir kısmını büyüklerimiz için verdik. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım." diye konuştu.

Bakan Koca, "ülkenin, tüm yaz günlerinden aydınlık yüzleri" olarak nitelendirdiği gençlere yönelik ise şunları söyledi:

"Bilmenizi isterim ki dünyada iyilik, özgürlük, güzellik adına ne yapılmışsa, insanlık için hangi büyük ve ileri adım atılmışsa, bunların hepsi sizin yaşınızda kalmayı başarabilenler tarafından yapılmıştır.

Bilim, sanat, buluş, icat sizin yaşınızın heyecanlarını, tutkularını ebediyete taşıma işidir. Gençlik bir kez gelir, onu hayatı boyunca sürdürebilenler toplumlarını, ülkelerini, dünyayı değiştirir. Bugünün dünyasını sizin yaşınıza yakın yaşlardaki insanlar değiştirdi. Düşünülenin aksine de gelecek bizi ileride beklemiyor. Geleceği, bize gençler getiriyor."

"Hekim olmak isteyen gençlerin sayısı her zamankinden fazla"

Koca, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) değinerek, şunları kaydetti:

"Önümüzde hepimizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Birkaç ay boyunca sizden bazı fedakarlıklar isteyen bir doktor ağabeyiniz olarak, bu iki günün, hayat boyu kutlamaya değer bulacağınız iki başarı günü olmasını yürekten diliyorum.

Bu yıl hekim olmak isteyen gençlerin sayısı, her zamankinden fazla. Gelecekteki meslektaşlarımı şimdiden kutluyorum. Günümüzde meslekler kişilerle değer kazanıyor. Zekaya, hayal gücüne, çalışkanlığa tüm meslekler aynı derecede ihtiyaç duyuyor.

Pandemi boyunca, toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirmekle kalmadınız, örnek oldunuz. Süreçte sizlerin de bizlerden beklentileri oldu.

Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık.

Bilim Kurulumuz, uygulamayı yapacak kurumlar için Sınav Tedbir Rehberi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili kurumlar titiz hazırlıklarını tamamlayıp, sizlerle paylaştı."

Yakın günlerde yapılan diğer sınavların da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Koca, "Örneğin okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz.

Yetişkin yaşlardaki siz gençlerin girdiği bu sınavda yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Yine de gençlere iştirak edecek aileler olursa, kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav tarihi üzerinde, yaşanılan şartların sonucu olarak bazı gündemlerin oluştuğunu hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz, sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak, duygularınızı çok iyi anlıyor ve içtenlikle saygı duyuyoruz. Fakat gerçeğin hakkını gerçeğe vermeliyiz. Salgın hastalık söz konusu olduğunda bir ay, iki ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu, yakın günlerde 1000'in altına çektiğimiz vaka sayısının tekrar 1.500'lerin üstüne tırmandığı tablolardan da tahmin edebilirsiniz. Sınavın ertelenmesi durumunda, risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın daha da büyüyebilir. Dünya Sağlık Örgütü eylül ayı için küresel ölçekte risk öngörüsünde bulundu. Bu durumda, sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir."

"Tedbir, birbirimize karşı borcumuzdur"

Koronavirüse karşı sağlığın yanı sıra ekonomiden ticarete, eğitimden üretime hayatın her alanında yeniden ivmek kazanmak için önlemler alındığını vurgulayan Koca, tüm hayatın yeniden sağlık kazanması ve eski temposuna yaklaşmasının vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlı olduğuna işaret etti.

Koca, "Tedbirlere uyum, pandemi boyunca her yurttaşına sahip çıkan, sağlık sistemiyle her ferde eşit ve yüksek derecede değer veren devletimize karşı da bir yurttaşlık borcumuzdur. Tedbir, birbirimize karşı borcumuzdur. Tüm toplumu etkileyen hastalığın kendisini ve etkilerini el birliğiyle yenmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Yakın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:03 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

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