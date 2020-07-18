Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Survivor 2020 finaline ait görüntüleri paylaşarak dikkat koronavirüs salgınına edilmediği yönündeki eleştirilerini yanıtladı. Ilıcalı, "Canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finalinde koronavirüs tedbirlerine uyulmamasıyla ilgili görüntülerini paylaşıp, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadesini kullandı. Koca'nın bu paylaşımının ardından Acun Ilıcalı'dan "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu" yanıtı geldi.
Survivor 2020'nin İstanbul'daki finalinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması eleştirilere yol açmıştı. Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasının ardından ise çok sayıda seyirci sahneye çıkmış ve adeta izdiham yaşanmıştı.
"TEDBİRLERE UYMAYAN HAYRANLARLA ÜNLÜLER İZOLE OLMALI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor programının finalinde kameralara yansıyan görüntülere ilişkin açıklamada bulunarak "Survivor 2020 final programında Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" açıklamasını yaptı.
ACUN ILICALI'DAN BAKAN KOCA'YA YANIT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eleştirisi üzerine ise TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca'nın tweetine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 07:25
Son Dakika › Magazin › Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu - Son Dakika Magazin
Son Dakika 07:57 Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz 07:43 Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir 07:37 Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu