Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finalinde koronavirüs tedbirlerine uyulmamasıyla ilgili görüntülerini paylaşıp, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadesini kullandı. Koca'nın bu paylaşımının ardından Acun Ilıcalı'dan "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu" yanıtı geldi.

Survivor 2020'nin İstanbul'daki finalinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması eleştirilere yol açmıştı. Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasının ardından ise çok sayıda seyirci sahneye çıkmış ve adeta izdiham yaşanmıştı.

"TEDBİRLERE UYMAYAN HAYRANLARLA ÜNLÜLER İZOLE OLMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor programının finalinde kameralara yansıyan görüntülere ilişkin açıklamada bulunarak "Survivor 2020 final programında Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" açıklamasını yaptı.

ACUN ILICALI'DAN BAKAN KOCA'YA YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eleştirisi üzerine ise TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca'nın tweetine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

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