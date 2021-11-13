Bakan Kurum 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden ve yılbaşında açılması beklenen Kızılcahamam Millet Bahçesi'ni ziyaretinin ardından Kızılcahamam Belediyesi'ne geldi. Burada kendisini karşılayan kalabalığı selamlayan Bakan Kurum, Biz memleketimize ne zaman gelsek ayrı bir heyecanla geliyoruz, ayrı bir mutlulukla geliyoruz. Bugün de aynı heyecanı, aynı mutluluğu hemşehrilerimizle birlikte yaşamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki Kızılcahamam'ımızın gençleri umut dolu olsun. Kızılcahamam daha yeşil olsun. Her alanda üreten, istihdam yaratan, bir şehir olsun. Kızılcahamam'da ihtiyaç olan ne varsa yapmanın gayreti içerisine girdik. Çok çalışkan bir kaymakamımız var, belediye başkanımız var, ilçe başkanımız var. Uyumlu bir şekilde milletvekillerimiz de bizlerle birlikte Kızılcahamam için yapılması gerekenleri dertleniyorlar. Biz dertliyiz ve millete hizmet etmek için sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de nerede bir sel olsa, nerede bir afet olsa, nerede bir heyelan olsa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşkilatı ile 2 saat sonra oradayız ve vatandaşımız için milletimiz için yapılması gerekenleri bilfiil sahada ekibimizle birlikte takip ediyoruz ve işin sonunda onların mutluluğuna şahit oluyoruz dedi.

Bakan Kurum, daha sonra belediye binasına girerek, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

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