Bakan Kurum: 2 Yıl Ödemesiz, 18 Yıl Faizsiz Konut Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem konutları, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Sosyal konutlarda yıllardır yaptığımız uygulama, memur maaş artış katsayısına göre... Memura ne kadar artış geliyorsa ki geçmişe baktığınızda biz o artışı da uygulamıyoruz. Vatandaşımızın, asgari ücretli bir kardeşimizin ödeyebileceği şekilde bir ödeme sistemi ortaya koyuyoruz." dedi.

Bakan Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de yüzde 56 olan ev sahipliği oranını yüzde 65-70'lere çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Kurum, İsviçre'de bu oranın yüzde 43, Almanya'da ise yüzde 47 olduğunu söyledi. Kurum, "Ev sahipliği oranı, ülkenin gelişmişliğiyle alakalı değil. Bir süreç yaşandı, burayı da görmezden gelmememiz lazım." diye konuştu.

Kovid -19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını, depremlerde 800 bin evin yıkıldığını anımsatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Tüm bunlar ortadayken 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şey yapmıyor' demek, çok hakkaniyetli bir bakış değil. Ev sahipliği oranını artırmalı mıyız, artırmalıyız ama Avrupa'yla kıyas ederken Avrupa'da nüfusun artmadığını da ifade etmek lazım. "

Ev sahipliği konusunda Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslamanın doğru olmayacağını belirten Kurum, "Avrupa'da, Almanya da dahil bir tane ülke gösterin ki devlet olarak yılda 50 bin konut yapmış olsun." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana 1 milyon 750 bin konutun teslim edildiğini, 500 bin sosyal konut projesiyle de bu sayının 2 milyon 250 bini bulacağını belirterek, "Deprem bölgesindeki 11 ilde sosyal konutlar da hesaba katıldığında 680 bin bağımsız bölüm inşa ettik" şeklinde konuştu.

Sosyal konut sayısı çıkarıldığında, 600 bin konutun inşa edildiğini dile getiren Kurum, "Biz 455 bin konutu bitirmişiz. Hak sahibi kaç, 455 bin. Hak sahibine konutunu bitirip vermişiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal konutlarda ödemelerin sabit taksitlerle olmamasına yönelik yapılan eleştirilere de cevap verdi.

Sosyal konutlarda ödemelerin memur maaş artış katsayısına göre belirlendiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz bugüne kadar sosyal konutlarda 'sabit taksit' demedik. Deprem konutları, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Sosyal konutlarda yıllardır yaptığımız uygulama, memur maaş artış katsayısına göre... Memura ne kadar artış geliyorsa ki geçmişe baktığınızda biz o artışı da uygulamıyoruz. Vatandaşımızın, asgari ücretli bir kardeşimizin ödeyebileceği şekilde bir ödeme sistemi ortaya koyuyoruz."

Kurum, yerel yönetimlerin by-pass edildiğine yönelik eleştirilere değinerek, bunun doğru olmadığını belirtti.

İddia edilenin aksine, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Kurum, "İzmir Büyükşehir Belediyesine sorabilirsiniz. Kendisi açıp teşekkür ediyor. Birlikte çalıştığı bir adama teşekkür ediyorsa demek ki burada iş ve yönetim şeklinde bir birliktelik var, bir rahatsızlık yok." diye konuştu.

Bakan Kurum, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 ilde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" desteğini bitirmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Süreyi uzatabildikleri tarihe kadar uzattıklarının altını çizen Kurum, "O süreci devam ettirdiğinizde biz ne yapacağımızı da bilemiyoruz bu sefer çünkü oradaki sürecin önü açık. Dolayısıyla onu biz artık bitirmek durumundaydık." dedi.

"İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı"

Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerine ilişkin de bilgi vererek, "İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk Evim Arsa'da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor." şeklinde konuştu.

Yürütülen projelerde tarım alanlarına dikkat ettiklerine değinen Kurum, "Biz tarım yapılan alanlara girmek istemiyoruz ve bu konuda da hassasız. Aynı şekilde Diyarbakır'la ilgili de bu hassasiyetimiz var." dedi.

Kurum, arsa maliyetlerinin düşmesi adına tescil edilmemiş arsaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile tescil ettiklerini, mera vasfında gözüken ama mera olarak kullanılmayan alanları ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını ve yeni planlamalarla bu arazilerin vatandaşların daha uygun şartlarda alabilmesi için çalışmalar yaptıklarını da bildirdi.