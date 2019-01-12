Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Bakan Kurum Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Kurum Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret için geldiği Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bakan Murat Kurum Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladıktan sonra, Başkan Kafaoğlu tarafından verilen hediyeleri kabul etti. Başkan Kafaoğlu Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından üretilen ürünlerden oluşan sandık hediye etti. Bakan Kuruma, Karesi Belediye Başkanı ve AK Partinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz tarafından tablo hediye edildi. Bakan Kurum'a ayrıca Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından Balıkesirin simgesi Şadırvan maketi ve 15 Temmuz Şehitler Abidesinin kristal maketi hediye edildi. Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

Zekai Kafaoğlu, Murat Kurum, Balıkesir, Güncel
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