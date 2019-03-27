Bakan Kurum'dan Giresunspor'a Baklavalı Ziyaret
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı'nda incelemede bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Millet Bahçesi
yapılacak olan Giresun Atatürk
Stadı'nda incelemede bulundu.
İnceleme esnasında antrenman yapan Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyete de baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, takımın durumu hakkında da bilgiler aldı. Kurum, Giresunspor'un yeni sezonda yeni stadında oynayacağını ifade etti.
Kulüp Başkanı Ali Sacit Eren ise Bakan Murat Kurum'a imzalı Giresunspor forması hediye etti. - GİRESUN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:30 Kaynak: İHA
Belçikalı Oyuncu Kevin Mirallas, Galatasaray'a Önerildi!
Genoa, Dorukhan Toköz İçin Beşiktaş'a Transfer Teklifinde Bulundu
Shinji Kagawa İçin Bayer Leverkusen ve Schalke Harekete Geçti
Beşiktaş, Altyapı Oyuncuları ile Ayağa Kalkacak!