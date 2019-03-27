Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan Giresunspor'a Baklavalı Ziyaret

Bakan Kurum'dan Giresunspor'a Baklavalı Ziyaret

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı'nda incelemede bulundu.

Bakan Kurum'dan Giresunspor'a Baklavalı Ziyaret, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı'nda incelemede bulundu.

İnceleme esnasında antrenman yapan Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyete de baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, takımın durumu hakkında da bilgiler aldı. Kurum, Giresunspor'un yeni sezonda yeni stadında oynayacağını ifade etti.

Kulüp Başkanı Ali Sacit Eren ise Bakan Murat Kurum'a imzalı Giresunspor forması hediye etti. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:30 Kaynak: İHA

Giresun, Murat Kurum, Giresunspor, Spor
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