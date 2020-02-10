Bakan Kurum deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde acil yıkım kararı verilen binaların enkaz çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde acil yıkım kararı verilen binaların enkaz çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerde incelemelerde bulundu.

Elazığ'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,8'lik depremde hasar gören ve yıkımı süren binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, ilk olarak Akçakiraz beldesine, ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçti. Yıkımına başlanan binaların bulunduğu alanı inceleyen Kurum, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp, depremzedelerle görüşerek taleplerini dinledi. Daha sonra Sürsürü Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum'a Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık eşlik etti.Saha incelemesi sonrası Kurum ve beraberindekiler İlbank'ta düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:25 Kaynak: İHA
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