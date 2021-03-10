Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesini ziyaret ederek burada yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Bakan Kurum'u Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan karşıladı. İlçedeki yatırımlara ilişkin bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Millet Bahçesi, Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi'nin yapılacağı alanları inceledi.

İncelemelerin ardından Bakan Kurum, Havsa Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Kurum, ilçeyi ihya edecek projelere destek olduklarını söyledi.

Havsa'nın geleceği için yapılacak projeleri istişare etmek üzere ilçeye geldiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Havsalı kardeşlerimizin yaşam şartlarını yükseltmek amacıyla birçok projeye destek verdik. Havsa'nın geleceği için atılacak adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösterdik. Yapılacak, millet bahçesi, sokak sağlıklaştırma projesini, ki bu caddemizi iyileştirecek, ihya edecek adımları atacağız. Buna ilişkin de belediyemize destek olacağız. Canlı hayvan pazarıyla ilgili talepler var, bu sorunu çözecek, tarımı canlı tutacak, esnafa destek verecek adıma ilişkin de projeye destek vereceğiz."

Belediye önünde lokma dağıtan kadınlarla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, vatandaşlara lokma ikram etti.