Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye (2) - Son Dakika

BAKAN KURUM: ŞEHİT BABASI AYAKLARIM ÇAMURLU DİYE ARABAYA BİNMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı 'Medya Buluşmaları'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in Yozgat'taki cenaze töreninde yaşadığı anıyı anlattı. Şehit babası İbrahim Özdemir'in ayağındaki rahatsızlığa rağmen, oğlunun cenazesinin camiden yaklaşık yarım saat uzaklıktaki mezarlığa omuzlarda taşınmasını istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cenaze sonrası 'İbrahim Amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun, rahatsızlığın da var. Orada zaten beraber oluruz' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem, ben yürürüm' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Yolda giderken ona 'Amca bir isteğin bir emrin var mı? Senin için, köyün için bir isteğin var mı?' diye sordum. Bir isteğim yok, canınız sağ olsun. Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, köyümüz kalabalık, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi. Vali Bey'e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı. Anadolu irfanında, kendisi için bir şey istemeyen vakur, tok bir duruş sergileyen İbrahim amcalarımız, Mehmet amcalarımız, Ahmet amcalarımız, kahramanlarımız ve şehitlerimiz var. Rabbim bizi İbrahim amcaların, şehitlerin kıymetini bilenlerden eylesin."

Bakan Kurum, daha sonra Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi'nin açılışına katıldı. Kurum, bakanlık olarak 19 üniversite ile birçok önemli protokole imza attıklarını kaydederek, "Yine ülke genelinde, 72 bin öğrenci kapasiteli yeni yurt, bin 100 okul inşa ettik. Öğrenci kardeşlerimizin gönüllerince spor yapabilecekleri, bine yakın spor salonunu da gençlerimize armağan ettik. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık. ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar çıkaracağız" dedi.

Bakan Kurum, "Bakanlığımızın Konya Projeleri arasında siz öğrencilerimizi özellikle mutlu edecek projelerimiz de bulunuyor. Ankara'dan başlamak üzere Mogan Gölü, Tuz Gölü, Aksaray, Konya rotasını kapsayan Bisiklet Yolu Ağı için, çalışmalarımızı başlattık. Artık Konya'da öğrenim gören kardeşlerimiz bu bisiklet yollarında gönüllerince bisiklet sürebilecekler, Konya'yı boydan boya bisikletleriyle geçebilecekler" diye konuştu.