Üye Girişi
BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK - Son Dakika

BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK

30.06.2021 17:28

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'yle 1,5 milyon evin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerjiden tasarruf ettik ve yine 16 milyon evin bir aylık su kullanımına denk gelen 437 milyon metreküp sudan tasarruf ettik.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'yle 1,5 milyon evin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerjiden tasarruf ettik ve yine 16 milyon evin bir aylık su kullanımına denk gelen 437 milyon metreküp sudan tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük ve ekonomimize 17 milyar TL katkı sağladık dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu' ilk etap açılışı ve ikinci etabının işe başlama törenine katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatarak, Gölbaşı'nı dünyaya açmak için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Kurum ise Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'nin, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biri olduğunu belirterek, iklim krizinin göller, akarsular, denizler üzerinde de ciddi bir tehlike oluşturduğunu ve böyle bir dönemde, su kaynaklarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bundan 20 yıl önce Mogan Gölü'ne kimsenin kokudan yanaşamadığını, bu bölgenin balık ve kuş ölümleriyle gündeme geldiğini hatırlatan Bakan Kurum, Mogan'ın bu hali içimizi acıtıyordu ancak bizler şikayet değil icra makamındayız. Hemen çalışmalarımızı başlattık, Mogan Gölü'müzden 71 milyon TL'lik ödenekle 3,2 milyon metreküp dip çamuru çıkardık ama 'yetmez' dedik, yine 70 milyon TL ödenekle başlattığımız çalışmayla inşallah 2022 yılına kadar Mogan Gölü'müzden 3,3 milyon metreküp dip çamuru daha çıkaracağız dedi.

'336 MİLLET BAHÇESİNDEN 62'SİNİ TAMAMLADIK'

Ardından Mogan Gölü'nün kıyı bandını ve çevre düzenlemesini yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, Yatırım maliyeti, toplamda 28 milyon TL olan bu projemizde, gölümüzün etrafına sıfır atık sistemimizi de kurduk. Artık buraya pikniğe gelen kardeşlerimiz kullandıkları plastikleri, organik atıkları doğrudan ilgili atık kutularına atarak ayrıştırabiliyor. İkinci etaptaysa yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu, koruma bandı, bisiklet park alanı ve bisiklet bakım istasyonu yapıyoruz. Bu etabı da inşallah önümüzdeki sene bahar aylarında tamamlayarak vatandaşlarımızın, Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız diye konuştu.

Sadece Mogan Gölü'nü değil, Türkiye'nin tüm göllerini, akarsularını, doğal güzelliklerini koruduklarını ve koruyacaklarını dile getiren Bakan Kurum, Yine Van Gölü, Meke Gölü, Burdur Gölü ve Beyşehir Gölü'nde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bir de 81 ilimize yaptığımız 81 milyon metrekare millet bahçesi projelerimiz var. Bu kapsamda yaptığımız 326 millet bahçesinden 62'sini tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 264 millet bahçemizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ifadelerini kullandı.

'SIFIR ATIK HAREKETİYLE EKONOMİMİZE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK'

'Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi'yle ülkemizin 81 ilinde atık toplayıp bu atıkları ekonomimize kazandırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 356 milyon kilovatsaat enerji, yani 1,5 milyon evin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerjiden tasarruf ettik. ve yine 16 milyon evin bir aylık su kullanımına denk gelen 437 milyon metreküp sudan tasarruf ettik. Yine bu çerçevede tam 265 milyon ağacımızı yani 1,5 milyon dekar ormanlık alanı kurtardık. 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük ve ekonomimize 17 milyar TL katkı sağladık dedi.

Bakan Kurum, törenin ardından bisiklete binip Mogan Gölü'nün çevresini gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK
BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK
BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK
BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK

Murat Kurum, Türk Lirası, Mogan Gölü, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı 18:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak 18:03 Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi 17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı 17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman 17:01 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz         
18:14
Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek         
17:50
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama         
17:14
Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü         
16:51
Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok         
16:11
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 19:05:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement