Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz (2) - Son Dakika

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Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz (2)

ANTİK KENT'E ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAKÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya kent merkezindeki ziyaretlerin ardından Çavdarhisar ilçesine geçti.

ANTİK KENT'E ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya kent merkezindeki ziyaretlerin ardından Çavdarhisar ilçesine geçti. İlçedeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne yer alan Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na sahip Aizanoi Antik Kenti'ni inceleyen Kurum, dere ıslahının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılacağını söyledi.

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Antik kentteki çevre düzenlemesi projesine bu yıl başlanacağını ifade eden Bakan Kurum, "Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeyiz. Kent merkezindeki programlarımızın ardından ilçelerde programlarımızı devam ettiriyoruz. Şu an Arizona antik kenti, Zeus tapınağının bulunduğu alandayız. Hemen karşımızda antik tiyatromuz var. Burası yüzyıllar önce yapılmış ve bu noktada hakikaten UNESCO tarihi miras listesine aday olmuş önemli bir tarihi eserimiz var. Bizde burada, bu tarihi eserlere sahip çıkabilmek adına ne yapabiliriz düşüncesiyle geldik. Çavdarhisar ilçemiz ile birlikte burada bu antik kentin etrafında çevre düzenlemesi projesi talebi vardı. Bizde yerinde görelim istedik. Bizde projemizi hemen tapınağın kuzeyinde bulunan alan üzerinde bir dere ıslahı projesi var. Hem dere ıslahının hem de etrafındaki bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımı için İl Özel İdaremize destek olacağız. Bu yıl içerisinde başlayıp, en kısa sürede il Özel İdaremiz marifetiyle projeyi yapmış olacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE PROJE GELİŞTİRİYORUZ'

Aizanoi Antik Kenti'nde dere ıslahı ve çevre düzenlemesinin kent ve ilçede büyük katkı sağlayacağını kaydeden Kurum, Türkiye'nin her yerinde proje geliştiremeye çalıştıklarını belirterek, "Bittiğinde hem Çavdarhisar, hem Kütahyamıza katkı sağlayacak, tarihi değerlerin korunup, gelecek nesillere, çocuklarımıza korunarak aktarılması sürecinde Türkiyemizin her yerinde projeleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak Çavdarhisar ve Kütahya'ya böyle bir destek de bulunduk. Bu bölgedeki istihdamı ve turizmi arttıracak önemli bir eseri de kazandırmış olacağız" diye konuştu.


Çavdarhisar, Murat Kurum, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:00 Kaynak: DHA

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