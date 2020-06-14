Bakan Kurum'un incelemeleri - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katı atık tesisi, millet bahçesi alanı ve Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunması ve yetkililerden bilgi alması GÜMÜŞHANE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Bakanı Gümüşhane Katı Atık Tesisi, Millet Bahçesi Alanı ve Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.