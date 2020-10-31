Bakan Kurum ve Bakan Gül, Sığacık'ı ziyaret etti - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, depremin ardından deniz suyu taşan Sığacık'ta incelemelerde bulunup, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz sularıyla dolan Sığacık Mahallesi'nde temizlik çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bölgeyi ziyaret etti. Bayraklı ilçesinden helikopter ile Sığacık'a gelen 2 bakan, ilk olarak taşan deniz sularına kapılıp, boğularak hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kurum ve Gül, acılı aileye başsağlığı diledi.