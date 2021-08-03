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Bakan Kurum "Yanan yerler imara açılacak" iddiasını kesin dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız - Son Dakika

Bakan Kurum "Yanan yerler imara açılacak" iddiasını kesin dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız

03.08.2021 22:45
Bakan Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan bölgeler için imar yetkisinin verildiğini iddialarına ilişkin net konuştu. Kurum, "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" dedi.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'daki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Denetimi Başkanlığı'nda yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Yanan bölgelerin imara açılacağı şeklindeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" dedi.

YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Bakan Kurum, açıklamasının devamında yapılan çalışmalara yer vererek, şunları söyledi:

"Antalya'da 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu. Ailelerimize bir yandan psikososyal destek de veriyoruz. Vatandaşlarımız için 62 konteyner kurduk. Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor."

Bakan Kurum Yanan yerler imara açılacak iddiasını kesin dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum 'Yanan yerler imara açılacak' iddiasını kesin dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız - Son Dakika Ekonomi


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