BAKAN KURUM BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ İÇERİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika
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BAKAN KURUM BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ İÇERİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'Nİ GEZDİ

22.03.2022 17:06
BAKAN KURUM BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ İÇERİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'Nİ GEZDİ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılması beklenen Büyük Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılması beklenen Büyük Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  katıldığı 'Su ve Sürdürebilirlik Programı'nın ardından Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii içerisindeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının yapılması beklenen ve yapımı devam eden müzeyi gezen Bakan Kurum yetkililerden bilgi aldı.

550'DEN FAZLA ESER SERGİLENECEK

Basın mensuplarına müze hakkında bilgi veren Bakan Kurum müzenin 11 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu söyleyerek, "Çamlıca Camii'mizin hemen altında yer alıyor. Aslında camimiz planlanırken etrafındaki peyzaj alanlarıyla altında yine düzenlemiş olduğumuz müzesiyle, kütüphanesiyle, konferans salonuyla buradaki hat eserlerinin seramiklerin, çinilerin yapıldığı bir kompleks olarak planlandı. İstiyoruz ki, burada gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız vakit geçirsinler. Camide ibadet zamanı dışında da çocuklarımız ders çalışsın. Kadınlarımız burada kitap okusunlar, vakit geçirsinler. Gelsinler buradaki müzeden istifade etsinler istiyoruz" dedi.

RAMAZAN AYINDA AÇILACAKBakan Kurum "Müzemizi İnşallah ramazan ayında hem İstanbul'umuza hem de aslında tüm dünyaya kazandırılmış bir müze olacak. İslam medeniyetlerinin sergilendiği, 550'den fazla eserin içinde yer aldığı,  Milli Saraylarımız burayı işletecekler. Bu çerçevede 17.  yüzyıldan bu günümüze birçok eserin yer aldığı. Hem Peygamber Efendimize ait eserlerin yer aldığı, Kur'an-ı Kerimlerin, kılıçların. Aynı zamanda bir de dijital müzemiz var. Yani İslamiyet'in doğuşundan tutun da günümüzde, camilerimizdeki seslerden hocalarımızın vaazlarından birçok eserin burada seslendirileceği dijital odalarımız ve alanlarımız mevcut. Dünyada eşi benzeri olmayan bir müzeyi İstanbul'umuza kazandırmış oluyoruz. Bu çerçevede nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle müzemizi İstanbul'umuza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamanın ardından kütüphaneyi gezdi. Gençlerle sohbet etti.

- İstanbul
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ İÇERİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KURUM BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ İÇERİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika
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