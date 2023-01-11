Bakanlıktan sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, sıfır ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" dedi.